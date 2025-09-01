Cine este noua generație de jucători U21 a României

Vineri, 5 septembrie, naționala de tineret a României pornește la drum în preliminariile pentru EURO 2027, turneu ce va fi găzduit de Albania și Serbia, se arată pe site-ul celor de la FRF.

Programul tricolorilor:

România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iași) – Vineri, 5 septembrie, ora 18:30:(Stadion „Emil Alexandrescu”, Iași) – BILETE!

Marți, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)

Începând cu aceste calificări, naționala de tineret va fi alcătuită din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2004. În lotul convocat de selecționerul Costin Curelea pentru primele partide oficiale din preliminarii regăsim și câteva nume deja cunoscute.

Generație fără secrete pentru noul selecționer U21

Până să devină selecționer al lotului U21, Costin Curelea a pregătit timp de 2 ani naționala U20 a României. În cele 15 meciuri avute ca selecționer, acesta a folosit 64 de jucători, 44 dintre aceștia fiind în continuare eligibili pentru naționala de tineret a României.

Printre cei mai folosiți jucători la meciurile din Elite League U20 se numără Ștefan Duțu și Atanas Trică, cu câte 13 jocuri fiecare, respectiv Eduard Radaslavescu, cu 10 meciuri bifate.

În lotul pentru această acțiune, regăsim nu mai puțin de 19 jucători care au evoluat și la U20 sub comanda lui Costin Curelea.

Importanța minutelor la un turneu final

Ca și la precedentele preliminarii, selecționerul Costin Curelea va beneficia de jucători care au simțit deja atmosfera și intensitatea meciurilor de la un turneu final. Tony Strata, Rareș Burnete, Matteo Duțu, Cristian Mihai, Cătălin Vulturar și Vlad Rafailă s-au regăsit în lotul României pentru turneul final de tineret din această vară din Slovacia, în timp ce Luca Szimionaș și Ioan Vermeșan au ajuns alături de naționala U19 a României până în semifinalele turneului găzduit de țara noastră.

Luca Szimionaș și Ioan Vermeșan sunt primii jucători din generația care a participat la EURO U19 în această vară și au făcut pasul către naționala de tineret. Cei doi au evoluat în toate cele patru meciuri ale României, fiecare reușind câte un gol.

Alături de ei, Costin Curelea se va baza și pe Codruț Sandu, portarul celor de la Corvinul Hunedoara, jucător pe care l-a avut și la naționala U20.

Lotul convocat de selecționerul Costin Curelea este următorul:

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).