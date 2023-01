Cine este tehnicianul care a refuzat FCSB pe vremea când era jucător: „Aș fi fost cel mai bine plătit jucător din Liga 1!”

Dan Alexa, actualul antrenor din Liga 2, de la FC Brașov, a dezvăluit cum l-a refuzat pe Gigi Becali.

Mai exact, totul s-a întâmplat când acesta era jucător de fotbal. Iată ce a declarat Dan Alexa despre patronul FCSB-ului.

„Aș fi fost cel mai bine plătit jucător din Liga 1!”

„Am avut ofertă de la FCSB. Aș fi fost cel mai bine plătit jucător din Liga 1.

Am avut o ofertă foarte bună de la domnul Gigi Becali. Ne aflam în 2006, iarna. Era o sumă amețitoare. Chiar aveam pe masă un contract mai bun decât luam din China. Domnul Becali, Gigi, a vrut să mă transfere foarte mult. Olăroiu, la fel, foarte mult. Meme (n.r. – MM Stoica, managerul general al clubului) plecase.

Vorbisem cu ei, mă înțelesesem asupra contractului că joc la Steaua și apoi m-au sunat domnii Badea și Nețoiu”, a dezvăluit Alexa, pentru „Extra Time”.

„Eu sunt un tip loial!”

„Nu m-au convins foarte greu, pentru că nu doar banii contează. Eu sunt un tip loial. Dacă cineva, cu care am mers la drum, îmi zice ’te rog, fă-o pentru mine’, atunci așa fac. Și nu m-am mai dus și nici nu am regretat că nu am fost la Steaua”, a mai spus Dan Alexa, pentru sursa citată.