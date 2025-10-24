Cine este ultima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina a obținut al optulea și ultimul bilet la Turneul Campioanelor, după ce s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA de la Tokyo, grație victoriei cu 6-3, 7-6 (4) contra canadiencei Victoria Mboko, scrie AFP.

Jucătoarea kazahă are 10 titluri în palmares

Campioana de la Wimbledon din 2022 și-a asigurat prezența la Turneul Campioanelor de la Riad (1-8 noiembrie) alături de cele mai bune jucătoare ale anului: Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, câștigătoarea din 2024, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys și Jasmine Paolini.

Rybakina, care s-a calificat pentru a treia oară consecutiv la Turneul Campioanelor, a scos-o din cărți pe rusoaica Mirra Andreeva, care va fi însă prima rezervă la Riad.

Jucătoarea kazahă de 26 ani, cu 10 titluri în palmares, a avut un final de sezon excelent, cu un titlu la Ningbo, duminica trecută, al doilea din acest sezon după cel de la Strasbourg, iar acum în semifinale la Tokyo, unde o va înfrunta pe cehoaica Linda Noskova.