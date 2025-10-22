Cine pregătește naţionala Cehiei pentru ultimul meci din preliminariile CM, după umilinţa cu Insulele Feroe

Jaroslav Köstl va fi antrenorul interimar al Cehiei pentru ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Gibraltarului, a anunţat federaţia.

Cel mai probabil, va fi numit un antrenor străin pe termen lung

Köstl a fost secundul lui Ivan Hašek, care a fost demis la 15 octombrie, după o înfrângere umilitoare cu 2-1 în faţa Insulelor Feroe.

Pe lângă meciul împotriva Gibraltarului din 17 noiembrie, Köstl va conduce echipa Cehiei şi la un meci amical cu San Marino, la 13 noiembrie.

Federaţia a precizat că un antrenor străin va prelua probabil funcţia de selecţioner pe termen lung.