Cine pregătește naţionala Cehiei pentru ultimul meci din preliminariile CM, după umilinţa cu Insulele Feroe
Articol de Gabriel Ion - Publicat miercuri, 22 octombrie 2025, ora 22:45,
Jaroslav Köstl va fi antrenorul interimar al Cehiei pentru ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Gibraltarului, a anunţat federaţia.
Cel mai probabil, va fi numit un antrenor străin pe termen lung
Köstl a fost secundul lui Ivan Hašek, care a fost demis la 15 octombrie, după o înfrângere umilitoare cu 2-1 în faţa Insulelor Feroe.
Pe lângă meciul împotriva Gibraltarului din 17 noiembrie, Köstl va conduce echipa Cehiei şi la un meci amical cu San Marino, la 13 noiembrie.
Federaţia a precizat că un antrenor străin va prelua probabil funcţia de selecţioner pe termen lung.