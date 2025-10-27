Cine sunt cei 24 de bosniaci care vor să învingă România în preliminariile CM

Sergej Barbarez, selecționerul naționalei Bosnia-Herțegovina, a anunțat lotul de 24 de jucători convocat pentru meciurile cu România și Austria.

Revine Sead Kolasinac după o lungă pauză

România se va duela cu Bosnia, pe 15 noiembrie, în etapa a 7-a a Grupei H din preliminariile Cupei Mondiale. Meciul de la Zenica începe la ora 21:45.

„Mă aștept ca cei 24 de jucători să răspundă în cel mai bun mod posibil și sunt sigur că vor trata cu multă ambiție și încredere meciurile cu România și Austria. Avem meciuri importante în finalul acestor preliminarii.

Suntem foarte motivați pentru că știm că putem obține ceva major. Avem o șansă de a realiza ceva măreț datorită unei șanse pe care noi ne-am creat-o. Suntem bucuroși că revine Sead Kolasinac după o lungă pauză. Cred că va fi pregătit pentru aceste jocuri. Este un jucător foarte important pentru națională.

Arjan Malic revine și el după accidentare. E un jucător care a demonstrat că ne putem baza pe el. Amir Hadziahmetovic revine la echipa națională și avem și un debutant, Emir Karic, pe care îl urmărim de ceva vreme”, a declarat Barbarez, potrivit Reprezentacija.

Lotul Bosniei:

Portari: Nikola Vasilj, Marin Zlomislic, Osman Hadzikic

Fundași: Sead Kolasinac, Emir Karic, Amar Dedic, Arjan Malic, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Dennis Hadzikadunic, Stjepan Radeljic.

Mijlocași: Benjamin Tahirovic, Ivan Bašic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic.

Atacanți: Samed Bazdar, Edin Dzeko, Haris Tabakovic.