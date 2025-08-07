Cine sunt cei 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur din acest an

În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunţat numele câştigătorului Balonului de Aur 2025. Câştigătorul va fi succesorul mijlocaşului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidenţă, Ousmane Dembele şi Lamine Yamal, notează Le Figaro.

La 28 de ani, Dembele, atacant internaţional francez (56 selecţii, 7 goluri), a condus Paris Saint-Germain până la cucerirea Ligii Campionilor, după ce a realizat un sezon 2024-25 cu 35 de goluri şi 16 pase decisive în 53 de meciuri.