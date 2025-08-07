Cine sunt cei 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur din acest an
În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunţat numele câştigătorului Balonului de Aur 2025. Câştigătorul va fi succesorul mijlocaşului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidenţă, Ousmane Dembele şi Lamine Yamal, notează Le Figaro.
La 28 de ani, Dembele, atacant internaţional francez (56 selecţii, 7 goluri), a condus Paris Saint-Germain până la cucerirea Ligii Campionilor, după ce a realizat un sezon 2024-25 cu 35 de goluri şi 16 pase decisive în 53 de meciuri.
Nu este o surpriză prezenţa pe lista nominalizaţilor a principalului său rival, tânărul talent spaniol de 18 ani, Lamine Yamal (18 goluri şi 25 pase decisive, 55 meciuri), care a câştigat dubla cupă/campionat cu Barça.
Lista celor 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur
Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid), Ousmane Dembélé (Franţa/PSG), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG), Désiré Doué (Franţa/PSG), Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano), Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund), Erling Haaland (Norvegia/Manchester City), Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Harry Kane (Anglia/Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG), Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona), Alex McAllister (Argentina/Liverpool), Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano), Scott McTominay (Scoţia/Napoli), Kylian Mbappé (Franţa/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugalia/PSG), João Neves (Portugalia/PSG), Pedri (Spania/FC Barcelona), Cole Palmer (Anglia/Chelsea), Michael Olise (Franţa/Bayern München), Raphinha (Brazilia/FC Barcelona), Declan Rice (Anglia/Arsenal), Fabian Ruiz (Spania/PSG), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Vinicius (Brazilia/Real Madrid), Mo Salah (Egipt/Liverpool), Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen), Vitinha (Portugalia/PSG), Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)