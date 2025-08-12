Cine sunt vedetele etapei a 5-a din Superliga
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 16:16,
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a 5-a:
FC Metaloglobus – Dinamo 0 – 1, Cătălin Cîrjan (Dinamo – FOTO)
UTA Arad – FCV Farul Constanța 2 – 1, Marinos Tzionis (UTA Arad)
FC Universitatea Cluj – FC Petrolul Ploiești 1 – 1, Bogdan Marian (Petrolul)
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1 – 0, Silviu Lung (Universitatea)
FCSB – AFC Unirea Slobozia 0 – 1, Denis Rusu (Unirea Slobozia)
FC Botoșani – FC Argeș Pitești 3 – 1, Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani)
SC Oțelul Galați – FC Rapid 1 – 1, Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul)