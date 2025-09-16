Cine sunt vedetele ultimei etape din Superliga

Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a noua:

Universitatea Cluj – FC Rapid 0 – 0, Kader Keita (Rapid)

UTA Arad – FC Argeș Pitești 3 – 3, Valentin Costache (UTA)

FC Metaloglobus București – CFR 1907 Cluj 1 – 1, George Gavrilaș (Metaloglobus)

Oțelul Galați – FC Botoșani 0 – 1, Ioannis Anestis (FC Botoșani)

Universitatea Craiova – Farul Constanța 2 – 0, Steven Nsimba (Universitatea)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FCSB 1 – 1, Eduard Pap (FK Csíkszereda)

FC Hermannstadt – AFC Unirea Slobozia 0 – 2, Ion Gurău (Unirea)

Petrolul Ploiești – Dinamo 0 – 3, Cătălin Cîrjan (Dinamo – FOTO)