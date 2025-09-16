Cine sunt vedetele ultimei etape din Superliga

Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 16 septembrie 2025, ora 16:55,
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.

Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a noua:

Universitatea Cluj – FC Rapid 0 – 0, Kader Keita (Rapid)

UTA Arad – FC Argeș Pitești 3 – 3, Valentin Costache (UTA)

FC Metaloglobus București – CFR 1907 Cluj 1 – 1, George Gavrilaș (Metaloglobus)

Oțelul Galați – FC Botoșani 0 – 1, Ioannis Anestis (FC Botoșani)

Universitatea Craiova – Farul Constanța 2 – 0, Steven Nsimba (Universitatea)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FCSB 1 – 1, Eduard Pap (FK Csíkszereda)

FC Hermannstadt – AFC Unirea Slobozia 0 – 2, Ion Gurău (Unirea)

Petrolul Ploiești – Dinamo 0 – 3, Cătălin Cîrjan (Dinamo – FOTO)

