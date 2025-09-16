Cine sunt vedetele ultimei etape din Superliga
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 16 septembrie 2025, ora 16:55,
Deţinătorii drepturilor tv şi Liga Profesionistă de Fotbal desemnează la finalul fiecărui meci cel mai bun jucător.
Iată care au fost fotbaliştii evidenţiaţi în partidele etapei a noua:
Universitatea Cluj – FC Rapid 0 – 0, Kader Keita (Rapid)
UTA Arad – FC Argeș Pitești 3 – 3, Valentin Costache (UTA)
FC Metaloglobus București – CFR 1907 Cluj 1 – 1, George Gavrilaș (Metaloglobus)
Oțelul Galați – FC Botoșani 0 – 1, Ioannis Anestis (FC Botoșani)
Universitatea Craiova – Farul Constanța 2 – 0, Steven Nsimba (Universitatea)
FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – FCSB 1 – 1, Eduard Pap (FK Csíkszereda)
FC Hermannstadt – AFC Unirea Slobozia 0 – 2, Ion Gurău (Unirea)
Petrolul Ploiești – Dinamo 0 – 3, Cătălin Cîrjan (Dinamo – FOTO)