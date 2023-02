Cine va apăra poarta celor de la CSU Craiova! Anunuțul lui Mihai Rotaru: „Avem doi portari valoroși!”

CSU Craiova a renunțat la serviciile lui Giedrius Arlauskis. Oltenii i-au reziliat contractul portarului în cursul zilei de joi, 9 februarie.

Mihai Rotaru, patronul echipei, a vorbit despre postul de portar la clubul său. Iată ce a spus finanțatorul echipei.

„Avem doi portari valoroși!”

„Avem doi portari valoroși, Lazar, care a fost și la națională, și Popescu, jucător crescut de noi. Cu Florin Niță am avut discuții intense acum un an sau acum doi ani. Au fost discuții foarte intense, dar nu s-a putut realiza atunci. În acest sezon, nu s-a pus problema ca el să vină la Universitatea Craiova.

Am avut o discuție cu Neagoe și antrenorul cu portarii. Am zis că trebuie să luăm al treilea portar, dar domnul Tudor a zis că nu, pentru că are doi portari talentați. Va merge cu Popescu, David Lazar și cu cei doi copii. Asta a fost decizia staff-ului tehnic. Noi eram pregătiți să mai aducem un portar în următoarea perioadă”, a spus Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.