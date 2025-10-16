Cine va arbitra Csikszereda – CFR Cluj, restanţă din etapa a V-a a Superligii

George Găman arbitrează meciul AFK Csikszereda – CFR Cluj, care va avea loc, joi, de la ora 20.30, restanţă din etapa a V-a a Superligii.

Găman va fi ajutat la cele două linii de Alexandru Filip şi Daniel Mitruţi, în timp ce rezervă va fi Lucian Rusandu.

În Camera VAR se vor afla Sorin Costreie şi Claudiu Marcu.

Partida trebuia să se dispute iniţial la 10 august, dar a fost amânată deoarece echipa clujeană era angrenată în cupele europene.

De cealaltă parte, CFR Cluj este pe locul 12, cu 12 puncte. În ultimele 5 runde, ardelenii au acelaşi bilanţ precum adversara directă de astăzi: 4 remize şi un succes, obţinut tot în ultima etapă, scor 2-1 cu FC Hermannstadt.