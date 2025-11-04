Cine va arbitra meciul FC Basel – FCSB, din Europa League

Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul FCSB și echipa elvețiană FC Basel, care va avea loc joi, de la ora 19:45 a României, pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa 4 din Europa League.

FCSB se află pe locul 28, cu 3 puncte

Arbitri asistenți a fost desemnați Arber Zalla și Rejdi Avdo, iar al patrulea oficial va fi Olsion Yzeiraj, toți din Albania.

Italianul Michael Fabbri a fost delegat ca arbitru video, iar albanezul Kreshnik Barjamaj va fi arbitru asistent video.

Xhaja a arbitrat-o de două pe FCSB până acum, prima oară pe 3 august 2023, când roș-albaștrii treceau de ȚSKA 1948 Sofia cu 3-2, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

Al doilea meci condus de albanez a avut loc pe 12 decembrie 2024, FCSB terminând la egalitate cu echipa germană Hoffenheim, 0-0, la Sinsheim, în etapa a șasea a Europa League.

Juxhin Xhaja a condus-o și pe Universitatea Craiova, în meciul câștigat cu 2-1 pe terenul echipei Istanbul Bașakșehir, pe 21 august anul acesta, în prima manșă a play-off-ului Conference League.

După trei etape, FC Basel se află pe locul 24 în clasamentul Europa League, cu 3 puncte (-1), iar FCSB se află pe 28, tot cu 3 puncte (-2).