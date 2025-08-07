Cine va arbitra meciul Metaloglobus – Dinamo, primul din etapa 5 a Superligii
Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 07 august 2025, ora 20:15,
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus – Dinamo, care se va disputa, vineri, în etapa a cincea din Superligă.
Confruntarea se va disputa de la ora 21.30, la Clinceni
Moldoveanu va fi ajutat la cele două linii de Marius Marchidanu şi Răzvan Tudor.
În Camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan şi Cosmin Bojan.
Observatori vor fi Adrian Comănescu şi Constantin Stătescu.
