Cine va arbitra meciul Metaloglobus – Dinamo, primul din etapa 5 a Superligii

Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus – Dinamo, care se va disputa, vineri, în etapa a cincea din Superligă.

Confruntarea se va disputa de la ora 21.30, la Clinceni

Moldoveanu va fi ajutat la cele două linii de Marius Marchidanu şi Răzvan Tudor.

În Camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan şi Cosmin Bojan.

Observatori vor fi Adrian Comănescu şi Constantin Stătescu.

