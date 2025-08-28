Cine va arbitra Rapid – UTA, meciul de vineri din Superligă

Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FC Rapid – UTA Arad, care se va disputa vineri, de la ora 20.30, în etapa a opta a Superligii.

Arbitru de rezervă va fi Vlad Baban

Barbu va fi ajutat la cele două linii de George Florin Neacşu şi Marius Badea.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Florin Andrei, arbitru de rezervă va fi Vlad Baban şi observator Cristian Nica.