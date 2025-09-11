Cine va arbitra U Cluj – FC Rapid

Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru partida Universitatea Cluj – FC Rapid, programată vineri, la ora 21.00, în etapa a noua a Superligii.

Florin Andrei va fi ajutat la cele două linii de Sebastian Eugen Gheorghe şi Alexandru Vodă.

În camera VAR se vor afla Sorin Costreie şi Adrian Vornicu, iar arbitru de rezervă va fi Gabriel Mihuleac.

Ca observatori au fost delegaţi Octavian Şovre şi Florin Bătrânu.