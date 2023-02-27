Cine va conduce Farul – Sepsi! Anunțul celor de la CCA

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 27 februarie 2023, ora 18:31,
Farul Constanța
Farul Constanța

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, marţi, în etapa a XXVII-a din Superligă:

FC Hermannstadt – Universitatea Cluj, ora 16.00

Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Andrei Constantinescu – Iulian Dima

Camera VAR: Istvan Kovacs, Vlad Bârleanu

Observatori: Liviu Ciubotariu, Cătălin Popa

Chindia – FC U Craiova 1948, ora 18.00

Arbitri: Cătălin Popa – Bogdan Gheorghe, Ciprian Danşa – Bogdan Dumitrache

Camera VAR: Ovidiu Haţegan, Cristina Trandafir

Observatori: Marian Salomir, Eduard Alexandru

Farul Constanţa – Sepsi OSK, ora 20.30

Arbitri: Adrian Cojocaru – Sebastian Gheorghe, Alexandru Vodă – Iulian Călin

Camera VAR: Viore Flueran, Marius Marchidanu

Observatori: Marian Dorobanţu, Cătălin Cursaru.

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