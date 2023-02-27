Cine va conduce Farul – Sepsi! Anunțul celor de la CCA
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 27 februarie 2023, ora 18:31,
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, marţi, în etapa a XXVII-a din Superligă:
FC Hermannstadt – Universitatea Cluj, ora 16.00
Arbitri: Sebastian Colţescu – Adrian Popescu, Andrei Constantinescu – Iulian Dima
Camera VAR: Istvan Kovacs, Vlad Bârleanu
Observatori: Liviu Ciubotariu, Cătălin Popa
Chindia – FC U Craiova 1948, ora 18.00
Arbitri: Cătălin Popa – Bogdan Gheorghe, Ciprian Danşa – Bogdan Dumitrache
Camera VAR: Ovidiu Haţegan, Cristina Trandafir
Observatori: Marian Salomir, Eduard Alexandru
Farul Constanţa – Sepsi OSK, ora 20.30
Arbitri: Adrian Cojocaru – Sebastian Gheorghe, Alexandru Vodă – Iulian Călin
Camera VAR: Viore Flueran, Marius Marchidanu
Observatori: Marian Dorobanţu, Cătălin Cursaru.