Cine va fi căpitanul României în meciul cu Austria

Naționala României continuă lupta pentru prezența la Mondial în meciul de pe teren propriu, pe Arena Națională, în fața liderului grupei, Austria. Partida începe la ora 21:45 și va fi transmisă în direct la Antena 1 și Radio România Actualități.

Ianis Hagi va fi căpitan

În tur, la Viena, austriecii s-au impus cu 2-1. Până acum, adversarii noștri nu au făcut niciun pas greșit în grupă.

În ultimul meci, joi, atunci când România a disputat un meci de pregătire în fața Moldovei, scor 2-1, selecționata condusă de Ralf Rangnick a învins, 10-0, pe San Marino. Tot în aceeași zi, Cipru și Bosnia-Herțegovina au remizat, 2-2.

Azi, mai devreme, Cipru a învins în San Marino, scor 4-0.

FRF a publicat o poză pe site-ul oficial, făcută în vestiarul echipei țării noastre și se poate observa fanionul de meci în dreptul tricoului lui Ianis Hagi, iar deasupra gulerului este pusă banderola de căpitan.