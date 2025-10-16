Cine va fi fundaș în apărare la FCSB, după accidentarea lui Mihai Popescu

Cu Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Graovac accidentați, Gigi Becali a dezvăluit perechea de fundași centrali cu care va juca în campionat.

Alături de sud-africanul Ngezana, Ionuț Cercel va fi tras în centrul defensivei, lăsând astfel vacant postul de fundaș dreapta, acolo unde ar putea reveni Vali Crețu, care și el are anumite probleme.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii).

Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a declarat Gigi Becali la