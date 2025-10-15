Cine va plăti operația lui Mihai Popescu

Pentru că Mihai Popescu (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, s-a accidentat în timpul meciului echipei naționale a României cu Austria, scor 1-0, operația acestuia va fi plătită de FIFA.

În plus, pe toată perioada recuperării, salariul lui va fi acoperit de forul mondial.

„A ajuns bine pentru echipa națională, dar ce s-a întâmplat înainte să intre el este o nenorocire pentru noi, nenorocire!

Ne-am bucurat că Dawa revine la echipa națională a Camerunului și stă din sezonul trecut (n.r. – s-a accidentat acolo).

Mihai Popescu, la ce am văzut, e posibil să fie o accidentare destul de gravă”, declara Mihai Stoica imediat după meciul România – Austria.