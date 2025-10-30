Cine va pregăti naționala Serbiei pentru ultimele două meciuri din preliminariile CM 2026

Federația Sârbă de Fotbal a confirmat că Veljko Paunovic va fi antrenorul naționalei pentru următoarele meciuri de calificare la CM 2026, cu Angliei și Letonia.

Ulterior se va lua o decizie cu privire la viitorul său ca tehnician al primei reprezentative.

Paunovic, care a câștigat Cupa Mondială cu echipa U20 a Serbiei în urmă cu zece ani, a fost demis din funcția de antrenor al lui Oviedo, club pe care îl pregătea din luna martie și cu care a obținut promovarea în prima divizie spaniolă după douăzeci și patru de ani.

Fost jucător la cluburi precum Atletico Madrid și Getafe, Paunovic avea contract cu echipa asturiană până la 30 iunie 2026, dar în primele opt meciuri de campionat a înregistrat două victorii și șase înfrângeri.

Secretarul general al Federației Sârbe de Fotbal, Branko Radujko, a subliniat că Paunovic a acceptat propunerea cu maximă dedicare și cu o dorință puternică de a ajuta echipa națională, într-un moment în care echipa are încă șanse de calificare la Cupa Mondială.

‘Veljko Paunovic a demonstrat încă din prima zi că pune interesele echipei naționale de fotbal mai presus de orice. Prioritatea sa nu a fost un contract sau termenii financiari, ci mai degrabă să se pună imediat la dispoziția Federației și să preia conducerea echipei într-un moment atât de crucial’, a declarat el.

Oficialul Federației a explicat că rezultatele celor două meciuri nu vor afecta situația viitoare a lui Paunovic. ‘Vom continua discuțiile despre contractul său pe termen lung odată ce aceste meciuri se vor termina, indiferent de rezultat’, a indicat el.

Serbia, clasată pe locul trei în Grupa K cu 10 puncte, în spatele Angliei (18 puncte) și Albaniei (11), va întâlni Anglia la Londra pe 13 noiembrie și va juca ultimul meci de calificare împotriva Letoniei, acasă, la Leskovac, trei zile mai târziu.