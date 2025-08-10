Cine va arbitra meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din Superligă

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 10 august 2025, ora 08:50,

Arbitrii Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a cincea a Superligii.

Brigăzile de la cele două confruntări:

Universitatea Craiova – Hermannstadt, ora 18.30

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Valentin Avram, Adrian Vornicu – George Cătălin Roman

Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Raul Constantin Ghiciulescu

Observatori: Marcel Savaniu, Ion Marin

FCSB – Unirea Slobozia, ora 21.30

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Ovidiu Artene, Florian Alexandru Vişan – Horia Mladinovici

Arbitri VAR: Sorin Costreie, Alexandru Filip

Observatori:  Marian Salomir, Paul Minc

