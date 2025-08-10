Cine va arbitra meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din Superligă
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 10 august 2025, ora 08:50,
Arbitrii Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a cincea a Superligii.
Brigăzile de la cele două confruntări:
Universitatea Craiova – Hermannstadt, ora 18.30
Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Valentin Avram, Adrian Vornicu – George Cătălin Roman
Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Raul Constantin Ghiciulescu
Observatori: Marcel Savaniu, Ion Marin
FCSB – Unirea Slobozia, ora 21.30
Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Ovidiu Artene, Florian Alexandru Vişan – Horia Mladinovici
Arbitri VAR: Sorin Costreie, Alexandru Filip
Observatori: Marian Salomir, Paul Minc