CIO întrerupe discuțiile cu Indonezia după ce țara a interzis gimnaștilor israelieni să participe la CM

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat miercuri că întrerupe discuțiile cu Indonezia ca sancțiune după ce țara a interzis sportivilor israelieni să participe la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică, o lovitură pentru statul asiatic, care visează să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036, informează AFP.

Organismul recomandă ca toate federațiile internaționale să nu mai organizeze evenimente internaționale în Indonezia

‘Toți sportivii, echipele și oficialii sportivi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate trebuie să poată participa la competiții și evenimente sportive internaționale fără a suferi nicio formă de discriminare din partea țării gazdă, în conformitate cu Carta Olimpică’, a reamintit în preambulul său comitetul executiv al CIO, ce s-a întrunit săptămâna aceasta pentru a discuta problema.

Și pentru a descuraja alte țări să introducă o astfel de discriminare, Comitetul Executiv a impus sancțiuni împotriva Indoneziei: organismul olimpic ‘va pune capăt tuturor formelor de dialog cu Comitetul Național Olimpic Indonezian (CNO) cu privire la organizarea viitoarelor ediții ale Jocurilor Olimpice, Jocurilor Olimpice de Tineret, precum și a altor evenimente sau conferințe olimpice, până când guvernul indonezian va oferi CIO garanții suficiente care să asigure că toți participanții, indiferent de naționalitatea lor, vor putea călători în țară’.

Organismul cu sediul la Lausanne recomandă, de asemenea, ca toate federațiile internaționale să nu mai organizeze evenimente sportive internaționale în Indonezia și convoacă CNO indonezian și Federația Internațională de Gimnastică la sediul CIO ‘pentru a discuta situația apărută’.

Indonezia și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru găzduirea Jocurilor Olimpice din 2036, încă din 2021. Cu cei 286 de milioane de locuitori ai săi, este a patra țară din lume ca populație și este cea mai mare țară, după India, care nu a găzduit niciodată Jocurile, ce promiteau un duel între cele două puteri pentru ediția din 2036, râvnită și de Africa de Sud, Qatar, Ungaria, Turcia și Coreea de Sud.

Indonezia, care este și țara cea mai mare populație musulmană din lume, nu întreține relații diplomatice oficiale cu Israelul, iar opinia publică de aici susține cauza palestiniană.

‘Guvernul indonezian are o politică ferm stabilită de a nu avea niciun contact cu Israelul până când acesta nu recunoaște existența unei Palestine libere și suverane’, au explicat autoritățile țării atunci când au revocat vizele gimnastelor israeliene care urmau să participe la Campionatele Mondiale în această săptămână.