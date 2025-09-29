CIO rămâne pe poziții după ce Rusia și Belarus au fost reprimite la Jocurile Paralimpice

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că ‘ia act’ de reintegrarea Rusiei și Belarusului, decisă sâmbătă de omologul său paralimpic, dar își menține poziția privind participarea sportivilor din cele două țări la Jocurile Olimpice sub drapel neutru și în condiții stricte.

Instituția își reiterează propria abordare pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina

Organismul olimpic ‘ia act de decizia luată de Adunarea Generală a Comitetului Internațional Paralimpic (CIP)’, care, spre surprinderea tuturor și cu o majoritate restrânsă, a ridicat suspendarea parțială impusă Rusiei și Belarusului după invazia Ucrainei, potrivit unui purtător de cuvânt intervievat de AFP.

Această decizie permite, în principiu, sportivilor din ambele țări, excluși de la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Beijing chiar la începutul războiului și apoi admiși individual și sub drapel neutru la Jocurile din 2024 de la Paris, să își recapete drepturile depline, adică imnuri, culori oficiale și prezența în clasamentul pe de medalii.

CIO reiterează că CIP, ”împreună cu federațiile internaționale responsabile de sporturile paralimpice’ – care în prezent încă sancționează ambele țări – ‘este autoritatea competentă pentru Jocurile Paralimpice’.

Cu toate acestea, organismul olimpic își reiterează propria abordare pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina (6-22 februarie 2026), decisă pe 19 septembrie de către Comitetul său Executiv, care reînnoiește dispozițiile adoptate pentru Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024.

Dacă federațiile internaționale le vor deschide căi de calificare, rușii și belarușii vor putea concura în probe individuale sub steaguri neutre, cu condiția să nu aibă contract cu armata sau serviciile de securitate și să nu sprijine activ războiul din Ucraina.