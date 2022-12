Ciobotariu, avertisment pentru Farul lui Gică Hagi: „Privim cu încredere jocul următor!” – Ce a spus antrenorul lui FC Voluntari!

FC Voluntari a obținut o remiză în campionat cu Sepsi (1-1). Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a vorbit atât despre partida contra covăsnenilor, cât și despre următoarea, contra liderului Farul Contanța.

Mai exact, Ciobi s-a declarat mulțumit de jocul prestat de elevii săi contra lui Sepsi. Despre meciul cu Farul, Ciobotariu a declarat că îl așteaptă cu interes.

„Privim cu încredere jocul următor!”

„Am jucat în deplasare și am jucat la o echipă foarte bună a campionatului. Mă declar mulțumit, dar cred că puteam mai mult, dar nu știu dacă era meritat. E un rezultat echitabil. În a doua repriză am schimbat strategia de joc. În prima repriză am vrut să blocăm atacurile poziționale ale adversarului. Au jucători foarte tehnici. După care, în a doua repriză, la 0-1, am riscat, ne-am creat mai multe ocazii de a marca, dar nu am reușit să dăm gol.

Dacă fac o analiză la ce s-a întâmplat acum 3 zile (n.r. în meciul de Cupa României), mă pot declara mulțumit. Jucăm acasă, un joc foarte greu pentru noi. Întâlnim prima clasată, Farul Constanța, nu întâmplător sunt pe prima poziție. Dar am luat un punct de moral. Privim cu încredere jocul următor. Trebuie să ne revenim în primul rând fizic. Nu am reușit să fac două echipe, la meciul de Cupă și la cel de campionat, a trebuit să fac un mix.

(n.r. despre Cupa Mondială) Atunci când am timp, cu siguranță că mă uit, este cel mai important eveniment fotbalistic. Mă uit cu mare atenție, avem ce învața din aceste jocuri”, a declarat Liviu Ciobotariu, după remiza cu Sepsi.