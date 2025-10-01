Ciocniri violente între suporteri înaintea partidei de Champions League

Înaintea duelului din Liga Campionilor dintre Napoli și Sporting Lisabona, incidente violente au avut loc în centrul orașului italian.

Potrivit agenției AP, un suporter portughez a ajuns la spital, iar doi fani ai lui Napoli au fost reținuți de autorități.

Confruntările au degenerat rapid: mașini avariate, scaune aruncate și mobilier distrus, după ce, conform Gazzetta dello Sport, suporterii napoletani ar fi atacat grupuri de fani portughezi într-un restaurant. Poliția a anunțat că mai caută șapte persoane suspectate de implicare în violențe.