Ciocniri violente între suporteri înaintea partidei de Champions League
Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 01 octombrie 2025, ora 23:52,
Înaintea duelului din Liga Campionilor dintre Napoli și Sporting Lisabona, incidente violente au avut loc în centrul orașului italian.
Potrivit agenției AP, un suporter portughez a ajuns la spital, iar doi fani ai lui Napoli au fost reținuți de autorități.
Confruntările au degenerat rapid: mașini avariate, scaune aruncate și mobilier distrus, după ce, conform Gazzetta dello Sport, suporterii napoletani ar fi atacat grupuri de fani portughezi într-un restaurant. Poliția a anunțat că mai caută șapte persoane suspectate de implicare în violențe.