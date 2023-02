Ciprian Deac amenință după eșecul cu Craiova: „Toată lumea crede că suntem morţi, dar o să vorbim la finalul campionatului!”

CFR Cluj a pierdut pe terenul celor de la CSU Craiova (0-2). Ciprian Deac a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, experimentatul jucător al campioanei României a declarat că lupta pentru titlu nu a fost decisă. Iată ce a spus Deac.

„Toată lumea crede că suntem morţi, dar o să vorbim la finalul campionatului!”

„Ştiam că ne aşteaptă o partidă grea aici. Aici se câştigă greu. Noi suntem singurii vinovaţi, noi jucătorii, cei care au intrat pe teren. Şi anii trecutţi am avut oscilaţii şi nimeni nu mai credea în noi. Trebuie să ne trezim şi să avem o reacţie. Nimeni nu ne va da campionatul. E supărare mare şi trebuie să o scoatem la capăt. E decizia antrenorului şi trebuie să o respect. În prima repriză am făcut un joc bun, am avut câteva ocazii de a marca. După primul gol nu am mai fost limpezi. Prefer să nu pierdem ca să ne trezim la realitate. FCSB-ul a făcut un joc bun la Cluj, a meritat victoria.

Important e ca noi să ne trezim. Aşa nu se mai poate, de când sunt eu aici nu am pierdut două meciuri la rând cu contracandidatele la titlu. În playoff începe campionatul adevărat, acolo se va juca pe 3 puncte. Eu zis să vorbim mai puţin şi să facem mai mult. Aşa am câştigat trofee. Toată lumea crede că suntem morţi, dar o să vorbim la finalul campionatului, când se va trage linie”, a spus Ciprian Deac, după eșecul cu CSU Craiova.