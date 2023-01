Ciprian Deac impresionează și la 36 de ani: „L-am văzut cum se antrena și am înțeles ce înseamnă un jucător de top!”

Randamentul lui Ciprian Deac nu este întâmplător. Daniel Paraschiv (23 ani) a mărturist că în scurta perioadă în care a fost la CFR Cluj a putut să-l vadă la treabă pe fotbalistul care a fost legitimat la Schalke 04. Mai mult, golgheterul lui FC Hermannstadt a învățat o lecție de la decarul lui Dan Petrescu (54 ani).

„Cel mai mult la CFR am încercat şi am învăţat să am o etică adecvată pentru că l-am văzut pe Deac cum se antrena şi am înţeles care e diferenţa între un jucător mediu şi un jucător de top.

Asta am încercat să implementez în viaţa mea, în stilul meu de antrenament. Până şi perioada de la CFR, scurtă şi fără reuşite, a fost una benefică pentru dezvoltarea mea”, a declarat Paraschiv pentru Orange Sport.