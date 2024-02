Ciprian Deac, mesaj către Andrea Mandorlini: ”Și cu el ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să câștigăm!”

Petrolul Ploieşti a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa celor de la CFR Cluj, în etapa a 24-a din Superligă.

La finalul meciului, Ciprian Deac a oferit mai multe declarații.

Deac a transmis un mesaj subtil către fostul antrenor de la CFR.

”A fost un final nebun. Puteau să câștige și ei. Chiar vorbeam la pauză că putem reveni. Aveam speranțe. Eu am fost ‘viu’ și înainte. M-am pregătit pentru că fotbalul te răsplătește. Dumnezeu îți dă. Am crezut mereu în mine. Mă bucur că am dat dovadă de caracter. Am fost o echipă matură, care știe ce vrea. S-a schimbat sistemul.

Și cu domnul Mandorlini ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să câștigăm. Am avut și ghinion, dar e bine că s-a întors acum. Nu știu dacă a fost fault sau nu la gol. Presiune simt din 2005. Își propune mereu să câștige trofee. E o diferență destul de mare între noi și primul loc. Dar ne-am revenit. Ne bucurăm de această victorie. Ne dau încredere pentru viitor!”, a declarat Ciprian Deac, la finalul meciului.