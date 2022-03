Ciprian Deac, nemulțumit după victorie: „E bine că ne-au lăsat și cu șapte, sper să nu le înjumătățească și pe astea.”

Campioana României, CFR Cluj, a învins-o pe Voluntari cu 3-1 pe teren propriu în prima etapă a play-off-ului Ligii 1.

Deși Voluntari a egalat, forța CFR-ului a fost net superioară, iar echipa lui Dan Petrescu a luat toate punctele. Ciprian Deac a comentat după partidă jocul său și al echipei sale.

Ciprian Deac, unul dintre marcatorii CFR-ului în această seară, nemulțumit de un aspect

La finalul jocului, Ciprian Deac s-a plâns de înjumătățirea punctelor, procedura aplicată la finalul sezonului regulat. Căpitanul CFR-ului este de părere că echipa sa ar fi fost mult mai liniștită dacă între echipa sa și rivala FCSB s-ar fi menținut diferența de 14 puncte, cea care era la finalul sezonului regulat.

„E important că am câștigat. A fost un meci greu. De când sunt eu aici, de 15-16 ani, nu am văzut acest teren să arate mai rău de atât. Cel mai mare adversar al nostru este terenul. Cred că după ce au reușit și ei să marcheze am căzut puțin și doar o execuție putea debloca acest meci.