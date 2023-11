Ciprian Deac, prins la mijloc după declarațiile tatălui lui: „Are contract până în vară! După, vom vedea”

Tatăl lui Ciprian Deac, Ioan, l-a acuzat pe tehnicianul italian al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini, că-i umilește fiul.

„Are contract până în vară! După, vom vedea”, a spus Cristian Balaj în plin scandal în care este implicat, indirect, Ciprian Deac

Părintele a transmis că antrenorul nu îl folosește pe fostul internațional român pentru a le face loc în echipă jucătorilor pe care i-a adus el în vară.

Aceste afirmații l-au deranjat pe jucător, care a avut, la rândul lui, o intervenție. El i-a transmis părintelui să nu mai aibă astfel inițiative. „Nu pot să accept asemenea lucruri. Dacă avea ceva de zis, trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa.

Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocat, nu am nevoie ca cineva să vorbească în numele meu”, a transmis el.

Președintele grupării ardelene, Cristian Balaj, a precizat că Ciprian Deac nu riscă vreo sancțiune, deoarece acuzațiile nu au fost lșansate de el.

„Nu i-am interzis lui Ciprian Deac să vorbească, există transparență. Oricum din punct de vedere al regulamentului nu riscă nimic, declarațiile sunt ale unui membru al familiei.

Deac are contract până în vară și după vom vedea. El face parte din familia CFR. Până să plec la meciul naționalei cu Israel, am avut discuții cu Deac și Mandorlini, dar am anumite limite, nu pot să mă implic mai mult.

Am remarcat, însă, că există respect de ambele părți. Nu cred că speculația cu Camora că ar fi supărat e adevărată, pentru că el a jucat toate meciurile când nu a fost accidentat”, a spus Balaj, potrivit iAM Sport.

„Clubul CFR este familia lui Ciprian, este casa lui. E jenant ca în casa ta să vină cineva să te umilească. E deranjant că nu există comunicare, Mandorlini trebuia să vină cu argumente pentru care nu-l folosește pe Ciprian”, spunea, printre altele, tatăl lui Ciprian Deac.