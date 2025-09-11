Ciprian Marica a dat verdictul despre Vlad Chiricheș: ”Știe să digere astfel de lucruri”

Vlad Chiricheș a evoluat timp de 29 de minute în remiza dintre CFR Cluj și FCSB.

Darius Olaru i-a luat locul coechipierului său, iar Gigi Becali a anunțat la finalul partidei că Vlad Chiricheș nu va mai juca pentru ”roș-albaștri”.

De asemenea, patronul l-a eliminat pe jucător de pe lista UEFA, iar apărătorul nu va mai juca în cupele europene.

După ce s-a consultat cu Mihai Pintilii, latifundiarul din Pipera s-a răzgândit și nu l-a mai scos de pe lista LPF.

Acum, Ciprian Marica a analizat situația lui Chiricheș și a subliniat că fotbalistul este obișnuit cu felul de a fi a lui Becali.

”Chiricheș, atunci când a venit la FCSB și a mai lucrat cu domnul Becali, știe să digere astfel de declarații, știe să ia lucrurile în așa fel încât să nu se lase afectat sau să fie afectat cât mai puțin posibil. E trist că i se întâmplă lucrul ăsta, dar totodată știa unde merge.

Din punctul ăsta de vedere, cred că va trece ușor peste aceste aspecte și sper să mai arate și să mai joace mulți ani sau cât mai mult posibil. Până la urmă, asta e cea mai frumoasă perioadă și trebuie să te bucuri de ea”, a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV și Sport.ro.