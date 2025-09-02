Ciprian Marica a dezvăluit că Ianis Hagi este pe punctul de a semna: ”În curând!”

Ianis Hagi este în prezent liber de contract și, cu toate că mai multe cluburi internaționale l-au dorit pe ”Prinț”, internaționalul român încă nu s-a alăturat niciunei echipe.

Ciprian Marica a dezvăluit că Ianis Hagi urmează să semneze în curând, însă nu a precizat despre ce club este vorba.

”(Ianis Hagi… e foarte târziu pentru el şi pentru Puşcaş că n-au echipe, e un pic alarmant?) Ianis va semna cât de curând, are oferte a stat mult să le cântărească sper să fie inspirat şi să ia cea mai bună decizie.

Puşcaş din păcate nu îşi găseşte locul şi are şi o vârstă, soluţia ar fi să îşi găsească o echipa mică să joace. E important să joace, asta valabil şi pentru Ianis”, a declarat Ciprian Marica pentru Orange Sport.