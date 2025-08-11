Ciprian Marica are soluția pentru criza de la FCSB: ”Au nevoie să câștige”

FCSB traversează o perioadă extrem de dificilă și pare să nu își revină, cu doar patru puncte acumulate după cinci etape disputate în Superliga.

Campioana României a pierdut contra Unirii Slobozia, scor 0-1, și a fost eliminată din Champions League de Shkendija.

Ciprian Marica a afirmat că ”roș-albaștrii” trebuie să își recâștige încrederea în propriile forțe pentru a-și demonstra calitățile pe teren.

De asemenea, Marica susține că FCSB trebuie să abordeze un joc simplu și să nu comită erori în returul cu Drita.

”FCSB nu trece prin cea mai bună perioadă, în situațiile grele se văd caracterele puternice. Mă aștept să văd cât mai curând o reacție din partea echipei în primul rând. Văd că patronul o lasă mai moale, îi menajează, dar ceva nu a fost în regulă acolo și mă refer în primul rând la pregătirea fizică.

Poate au avut prea puțină vacanță, poate sunt în continuare obosiți după pregătirea fizică, ceva nu e în regulă acolo. Debandada asta de care se vorbește se vede în jocul echipei și, din păcate, chiar nu e momentul. Au nevoie să câștige, au nevoie să meargă mai departe cu Drita.

Înfrângerile te descurajează, nu ai cel mai bun moral, cea mai bună încredere. Mă aștept totuși la o reacție, mă refer la Pintilii, la Charalambous și chiar și la Mihai Stoica să reușească să le redea încrederea jucătorilor și să reușească să joace simplu, să nu încerce artificii, să prindă curaj.

Timpul trece în favoarea lor, au câștigat acasă, au reușit să întoarcă rezultatul, e clar că acești băieți au calitate, așa că îmi doresc ca ei să meargă mai departe. Toate astea se pot realiza doar cu o încredere bună”, a spus Ciprian Marica, pentru PRO TV și VOYO.