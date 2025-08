Ciprian Marica, concluzie clară despre Ianis Zicu, după primele 4 meciuri la Farul

Ciprian Marica (39 de ani), actualul acționar de la Farul, a vorbit în cadrul unei intervenții telefonice la Digi Sport despre gruparea de la malul mării.

„Facem bine, am început excelent sezonul și suntem bucuroși. Suntem, surprinși totodată pentru că nu ne așteptam să începem așa bine. Nu ar trebui săcomparăm lucrurie. Ianis a venit cu forțe proaspete, cu entuziasm, a adus echipei plăcerea. Sunt mulți jucători care vor să demonstreze, care simt că au o nouă șansă. Am făcut și o serie de transferuri și multe dintre ele reușite.

Diego a adus un plus de valoare. Îi dă încredere lui Maftei în flancul drept, vine cu centrări. Sperăm să mai facem 1-2 transferuri. Nu vreau să îl omit pe Ișfan, știam că are calitate. Ceva cu el se întâmplase ți noi am considerat că îl putem readuce în prim plan.

Obiectivul e același, să ajungem în play-off. Am început bine și trebuie să ne menținem. Sunt echipe cu loturi mai valoroase. Trebuie să fim realiști.”, a declarat Ciprian Marica, în cadrul unei intervenții telefonice la Digi Sport Matinal.