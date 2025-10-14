Ciprian Marica dezvăluie că FRF avea deja un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „Am înțeles că era pe drum”

În urma victoriilor României în meciurile recente cu Moldova (2-1, amical) și Austria (1-0, preliminarii CM 2026), un subiect fierbinte a apărut în jurul viitorului selecționerului Mircea Lucescu. La 80 de ani, antrenorul a făcut o promisiune clară: dacă nu va obține calificarea directă la Campionatul Mondial, va ceda fotoliul altcuiva pentru baraj.

Ciprian Marica, fostul atacant care a debutat sub îndrumarea lui „Il Luce”, a oferit detalii despre situația din cadrul FRF și planurile de rezervă ale federației. Conform spuselor lui Marica, „înțeleg că bagajele erau deja făcute și Edi Iordănescu era pe drum”, subliniind că federalii erau pregătiți pentru o eventuală înlocuire rapidă a lui Lucescu.

Fostul jucător consideră că, deși ar prefera ca Mircea Lucescu să continue, realitatea stârnește dubii. „Este un om de 80 de ani, resimte oboseala. Nu e ușor să accepți toate criticile și aprecierile mai puțin fondate”, a adăugat Marica. Totodată, el a lăudat parcursul lui Edi Iordănescu, care „a făcut o treabă excelentă la echipa națională și și-a lăsat o ușă deschisă”, sugerând că revenirea acestuia ar putea fi soluția în cazul în care Lucescu renunță.

„Mi-aș dori ca nea Mircea să rămână mai mult. Datorită acestor lucruri care nu i-au făcut bine, nu cred că va sta până la final. Este un om de 80 de ani, resimte oboseala. Nu e ușor.

La experiența dânsului, e greu să accepți toate criticile și aprecierile mai puțin fondate. Înțeleg că bagajele erau deja făcute și Edi Iordănescu era pe drum. Edi a făcut o treabă excelentă la echipa națională și și-a lăsat o ușă deschisă. Ar putea să revină.”, a spus Ciprian Marica, conform digisport.ro.