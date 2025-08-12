Ciprian Marica, elogii pentru antrenorul din Superliga: „E un fel de Luis Enrique”

Ciprian Marica, acționar la Farul Constanța, l-a lăudat pe antrenorul Ianis Zicu. Fostul internațional a declarat că Zicu creează o atmosferă excelentă la echipă, iar jucătorii se autodepășesc datorită entuziasmului și dedicării sale. Marica a făcut o paralelă cu Luis Enrique, menționând că, la fel ca antrenorul de la PSG, Ianis Zicu stă tot timpul cu echipa la baza de pregătire.

Zicu, numit antrenor principal la Farul după ce a promovat cu Metaloglobus în Liga 1, a demonstrat rezultate deosebite, iar Farul este pe locul 4 după primele 5 etape din campionat, cu 10 puncte. Marica a apreciat evoluția echipei și a subliniat că tânărul antrenor a parcurs un traseu ascendent, lucrând mai întâi cu juniorii, apoi în Liga 2.

„Ianis Zicu reușește să creeze o atmosferă bună la echipă. Jucătorii se autodepășesc tocmai de asta. Avem un început de campionat excelent, neașteptat. Totul vine pe fondul lui Ianis. A venit cu entuziasm, vorbește cu fiecare în parte, e foarte dedicat, pentru că stă la cantonament. E un fel de Luis Enrique. Am citit de Enrique că stă în cantonament.

Așa și Ianis, stă cu ei toată ziua. E tânăr, își dorește să demonstreze. A luat-o treptat. A fost la copii și juniori, a venit la Liga 2, a promovat cu o echipă e Liga 2. Situația lui e promițătoare.

Când lucrurile merg bine, lumea e entuziasmată, ai și tu plăcere. Se vede lucrul acesta în jocul echipei”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

Deși Farul a început sezonul cu o serie de rezultate bune, reușind să învingă echipe precum Oțelul, FCSB și Metaloglobus, a suferit o înfrângere recentă la UTA, scor 1-2, într-un meci între revelațiile sezonului. Următorul meci al Farului va fi împotriva celor de la U Cluj, o altă provocare dificilă pentru echipă.