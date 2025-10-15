Ciprian Marica, mesaj direct pentru Cristi Chivu: „Ar fi păcat să se întoarcă”

Cristi Chivu trăiește un moment excelent la Inter Milano, echipă pe care a preluat-o în vara acestui an și cu care a obținut deja rezultate remarcabile. După 12 meciuri în Serie A, tehnicianul român are opt victorii, o remiză și doar trei înfrângeri, performanță care menține formația „nerazzurra” în zona locurilor de Champions League. În plus, Interul lui Chivu are maximum de puncte după primele două partide din Champions League.

Succesul antrenorului de 44 de ani i-a atras aprecieri și din partea lui Ciprian Marica, fost coechipier al său la echipa națională. Marica l-a lăudat pentru parcursul său și pentru modul echilibrat în care și-a construit cariera pe banca tehnică, de la juniorii lui Inter până la nivelul de top european. Totodată, fostul atacant l-a avertizat să nu facă pasul înapoi către fotbalul românesc.

În opinia fostului internațional, Chivu reprezintă un exemplu pentru antrenorii români care aleg să parcurgă treptele formării profesionale fără să ardă etapele.

„Stau și mă gândesc dacă e bine oare să sari niște etape sau e bine să iei etapă cu etapă de la copii și juniori cum a făcut Cristi Chivu? Arată că atunci când faci pașii corecți ți se dă șansa să antrenezi un club la cel mai înalt nivel. Nu sunt întâmplătoare rezultatele și nici faptul că e acolo. Nu dezamăgește și nu poate decât să ne facă mândri.

Ar fi păcat pentru Chivu după Inter Milano să facă experiență în România. Dacă te uiți concomitent la un meci de la noi și unul din Spania sau Italia, e foarte încet ritmul la noi. Să vină Cristi Chivu să se adapteze la fotbalul din România când el arată bine în fotbalul corect…”, a spus Marica, conform digisport.ro.