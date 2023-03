Ciprian Marica nu are dubii în privința lui Adrian Mazilu: „Puștiul are încredere în el și are tot sprijinul!”

Adrian Mazilu face furori în Liga 1 la doar 17 ani. Ciprian Marica, acționar la Farul, l-a lăudat pe tânărul jucător al formației dobrogene.

Mai exact, Marica a evidențiat că Mazilu are calități care îl ajută enorm pentru a face față în Liga 1. Iată ce a spus.

„Puștiul are încredere în el și are tot sprijinul!”

„Cred că se vede cu ochiul liber că are calitate peste nivelul Ligii 1. Are sclipirea aia, are ruperi de ritm. Stângul ăla al lui este excelent! Ați văzut ce execuții fantastice. Are calitate.

E clar că are mult de muncă, însă e un pariu pe care Gică Hagi personal îl punea de mult în interiorul clubului. Sigur, toți așteptam să îl vedem. Acum e limpede că puștiul are calitate și potențial de creștere fantastic.

Nu joacă atacant pur. Nu e un număr 9 în adevăratul sens al cuvântului. Îi place să vină cu fața, îi place să vină în adversar, este un jucător cu mare potențial.

Însă să fim sinceri: am mai văzut în Liga 1 jucători care au sclipit, care au fost în formă și pe care toată lumea paria. Și uite că atunci când au făcut pasul la o echipă din afară, nu au reușit. Am realizat și noi că trebuie să îl pregătești mental în egală măsură, nu doar fizic și tactic.

Puștiul are încredere în el și are tot sprijinul. Are personalitate și tupeu. Acolo nu e de lucrat. La Pitu a fost cazul și ne povestea Hagi că a fost nevoie să lucreze cu el.

Din punctul ăsta de vedere, la Mazilu n-au fost discuții. Singura speță se pune în momentul în care nu îl mai ai pe Gică Hagi să te încurajeze, să te motiveze, să îți ofere încredere și trebuie să o găsești în interiorul tău.

Ne-am dori și noi să putem să îl ținem, să avem răbdare și să speculăm la maxim transferul lui, care sigur va veni. N-aș minți să spun că luăm în calcul să îl dăm în vară, pentru că ne dorim să facem și performanță în egală măsură. Academia produce. Sunt alți jucători care așteaptă deja să îi ia locul”, a declarat Ciprian Marica, pentru fanatik.ro.