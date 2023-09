Ciprian Marica nu mai are răbdare cu Edi Iordănescu: „Trebuie să jucăm altceva!”

Ciprian Marica, fostul internațional român, a vorbit cu regret despre meciul „tricolorilor” cu Israel (1-1).

Acționarul Farului Constanța pune presiune pe selecționerul Edi Iordănescu. Iată ce a spus despre partida următoare, împotriva celor din Kosovo.

„Trebuie să jucăm altceva!”

„N-am arătat așa cum ne-am fi dorit, asta e clar. Am sperat că suntem mai buni ca ei, dar am fost prea optimiști, prea încrezători. La început, am avut curaj, am încercat, apoi ne-am lovit de zid. Au jucători care ne sunt net superiori. Israelul a dominat, a controlat partida. E teoria de la box, ne-am luat un pumn și ne-a fost teamă să mai ieșim. Tot ce-a lucrat Edi s-a năruit. Chiar așa să ne fie frică, să fi fost asta tactica noastră. să nu ieșim la joc? Nu cred.

Băieții au simțit că adversarul e unul de temut. N-a fost o seară reușită pentru noi. Sunt dezamăgit, am un gust amar. Cred că toți sunt supărați, n-am arătat bine deloc. Am avut și șansă. Am jucat o singură repriză ca lumea, până la urmă. Nu putem să spunem că suntem mulțumiți și încrezători. Cu Kosovo va fi altă abordare. Să se facă schimbări, să se recupereze jucătorii. Să vedem cum ne va surprinde Edi. Și pe noi, dar și adversarul. Trebuie să jucăm altceva”, a spus Ciprain Marica, pentru Digi Sport.