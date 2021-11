Ciprian Marica revine asupra lui Mirel Rădoi: ,,Mai are de învăţat! Bătaie de joc”

După ce i-a cerut demisia lui Mirel Rădoi la finalul jocului cu Islanda, scor 0-0, Ciprian Marica a revenit la sentimente mai bune faţă de selecţionerul primei reprezentative.

Acesta susţine acum că a fost ironic când a făcut afirmaţiile respective, însă în continuare i se pare anormal ca situaţia de la prima reprezentativă să fie una incertă.

,,Eu am fost ironic când am afirmat asta. Eu cred că s-a grabit. Eu cred că jucatorii s-au simţit singuri, aşa cum am spus, lejer, detaşaţi, asta am văzut şi in teren in jocul echipei.

E un antrenor tănâr care mai are de invăţat, e normal să facă greşeli. Inainte ii ceream lui Rădoi să rămână, pentru că mi se părea că suntem pe drumul cel bun,

După jocul de aseară mă aşteptam ca impreună cu preşedintele Federaţiei inainte de meci sa vină să anunţe ca va continua. Pentru că eu nu imi pot imagina că iţi laşi ostaşii la greu. Nu puteam să concep că inainte de aceste două meciuri tu nu vii să anunţi asta. Este inadmisibil. Iaraşi ne trezeam fără selecţioner inainte de baraj. Bătaie de joc.”, a declarat Ciprian Marica, pentru Telekomsport.