Ciprian Marica știe ce greșeală face Iordănescu la națională: ”Tot el spunea că se întâlnesc 30 de zile pe an!”

Echipa naţională a României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-0 (3-0), selecţionata Andorrei, într-un meci din grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Tricolorii ocupă primul loc în grupă, cu 16 puncte, cu unul mai mult decât Elveţia.

După acțiunea echipei naționale, Ciprian Marica a tras mai multe concluzii.

”Ce să zic, a fost un meci bun. Per total, am fost agresivi, am vrut victoria încă din primele minute. S-a văzut că avem dorință.

Îl auzeam pe Edi Iordănescu vorbind de această rotație la echipa națională. Jucătorii nu sunt obișnuiți să joace din trei în trei zile. Eu îmi aduc aminte că, pe vremea mea, puteai să spui primul 11 al echipei naționale cu ochii închiși. Nu mai vorbesc de Generația de Aur.

Acolo, cu două-trei mici schimbări, dar în rest știai primul 11. Eu nu sunt de acord cu rotația asta, dar, mă rog. De ce nu sunt de acord? Pentru că nu poți să creezi automatisme, să creezi o idee clară de joc, atât timp cât îi rotești.

Tot el spunea (n.r. Edward Iordănescu) că se întâlnesc 30 de zile pe an. Și că au undeva la 10-15 meciuri. Deci, e greu să formezi o echipă rotind atât de mult jucătorii, să creezi, să ai omogenitate.

După ce că oricum are câteva meciuri de jucat, nu vor mai ajunge niciunul să mai aibă performanțe notabile și recorduri. Noi am jucat meci de meci. Jucam aproximativ meci de meci la echipa națională și am reușit lucrurile astea”, a spus Ciprian Marica, potrivit iamsport.