Ciprian Marica surprinde total înainte de U Craiova – Farul: „Sper ca Universitatea să câștige titlul!“

Universitatea Craiova și Farul Constanța se întâlnesc duminică seară, de la ora 18.00, pe Stadionul Oblemenco, într-un meci din cadrul etapei a 9-a din SuperLiga.

Misiunea oltenilor de a rămâne în fruntea clasamentului și după această etapă nu este una ușoară, având în vedere că „marinarii“ și-au pus în gând să plece neînvinși din Bănie, în timp ce de la gazde lipsesc doi jucători importanți.

Ciprian Marica simte și o dorește pe Universitatea Craiova campioană

La o vizită personală în Craiova, în prima parte a acestei săptămâni, acționarul minoritar al Farului Constanța, Ciprian Marica a vorbit și despre meciul direct cu Universitatea Craiova.

Marica a surprins când a afirmat că trupa lui Mirel Rădoi este favorită în acest sezon la titlul de campioană, lăudând tot ce se întâmplă la gruparea din Bănie.

„Duminică ne așteaptă și la fotbal un derbi, Universitatea Craiova – Farul Constanța, unde trebuie să câștige cine e mai bună. E clar că nu e cea mai bună perioadă a noastră.

Am reușit să câștigăm în Cupă, am câștigat și acasă și sunt două meciuri care ne dau încredere, însă vom avea un meci infernal la Craiova.

Mă aștept să fie stadionul aproape plin, iar cu artmofera pe care o creați… Sperăm ca jucătorii noștri să facă față.

La Craiova se simte ceva! O fi titlul, n-o fi… Cu Mirel Rădoi pus pe fapte mari văd că scriu istorie cei de aici. Mă bucur și pentru Mihai Rotaru, care are nevoie de performață, iar acest oraș și împrejurimile respiră sport și în mod deosebit fotbal.

Ar fi frumos ca Universitatea Craiova să fie campioană. Să fie doar o iluzie ceea ce simt eu, că o să câștige campionatul? Rămâne de văzut.

Văd că ambiția este la cote maxime, că se face performanță și că lucrurile sunt seriose. Sper să câștige campionatul. Craiova are o echipă frumoasă, cu un stadion superb. Te simți fotbalist să joci la Craiova“, a afirmat reprezentantul Farului.