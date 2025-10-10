Ciprian Marica, verdict dur după România – Moldova: „Nu e soluție de titular la națională, e greoi”

Ciprian Marica, fost internațional român, a avut câteva reacții după amicalul România – Moldova 2-1 și a exprimat o opinie critică legată de David Miculescu, atacantul care a evoluat în a doua parte a meciului. Marica consideră că Miculescu nu este, momentan, o soluție viabilă pentru a fi titular în echipa națională. El l-a descris ca fiind greoi cu spatele la poartă și nu l-a văzut jucând eficient pe postul de vârf de atac, menționând în același timp alți jucători preferați pentru această poziție, precum Bîrligea și Louis Munteanu.

În schimb, fostul internațional a remarcat evoluțiile pozitive ale lui Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi, evidențiind ritmul de joc și disponibilitatea lor la efort, aspecte esențiale pentru un meci cu adversari mai valoroși precum Austria, următorul duel al României. Marica subliniază importanța muncii, dăruirii și ambiției pentru a forma un nucleu puternic în echipă, avertizând că o confruntare egală cu Austria ar fi o înfrângere sigură, din cauza diferenței de valoare.

De asemenea, Marica își exprimă dezamăgirea față de partida cu Moldova, considerând că era așteptat un joc mai dominațional și mai convingător pentru a crește încrederea echipei înaintea confruntării cu Austria. El a spus că, deși au existat momente bune, România nu a strălucit și nu a câștigat acel boost moral mult dorit.

„Mie Miculescu mi-a plăcut la UTA. La FCSB a avut câteva meciuri bune. Nu mi se pare că jucătorul acesta e titular de națională. Eu nu-l văd o soluție mai ales ca atacant, unde îl ai pe Bîrligea, pe Louis Munteanu. Nu-l văd jucând vârf de atac. E greoi cu spatele la poartă. E un jucător bunicel, dar nu-l văd titular.

Moruțan a arătat ritm de joc. La fel ca Hagi care a arătat disponibilitate la efort. E important pentru ei să poată să alerge. Fotbalul e fizic.

Cu Austria îți trebuie disponibilitate la efort. Sunt mai valoroși. Trebuie să compensăm cu muncă, cu dăruire, cu ambiție și să formăm un nucleu bun. Dacă ne luăm la luptă cu ei, vom pierde, pentru că sunt mai buni ca noi.

Nu ne-a încurcat partida asta. Nu ne-a adus moral partida asta. Poate mai mult pentru austrieci, care conduc cu 7-0 (n.r. Austria – San Marion 10-0 final). O partidă destul de echilibrată cu Moldova. După înfruntarea cu ei, mă așteptam la un meci cu goluri multe, să dominăm clar și să câștigăm încredere. Nu s-a întâmplat asta.

S-au întâmplat lucruri bune, dar nu ce mă așteptam eu, adică să câștigăm en-fanfare și să avem încredere fantastică cu Austria. Când ai încredere, faci lucruri fantastice. Aș fi vrut să câștigăm asta azi. Din păcate, nu s-a întâmplat.

Sunt jucători care au demonstrat că au calitate și îi vom vedea și cu Austria”, transmis Ciprian Marica, conform gsp.ro.