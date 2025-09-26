Ciprian Tătărușanu dă în FRF, chiar din sediul federației: „Formatul vechi al Cupei României era mult mai interesant”

Fostul internațional Ciprian Tătărușanu a afirmat, vineri, la Casa Fotbalului, unde a participat la tragerea la sorți a grupelor Cupei României, că formatul vechi al competiției era mult mai interesant pentru că echipele mici puteau produce surprize într-un singur meci.

Tătărușanu consideră că Grupa B este cea mai grea

‘Este ceva nou. Inedit mi se pare acest format al Cupei României, pe care eu nu l-am prins, fără meciuri eliminatorii. Înainte fiecare meci era ca o finală. Acel format dădea o valoare și o emoție mult mai mare. Din punctul meu de vedere era mult mai interesant, pentru că atunci când evoluai cu echipe mai mici dădeau totul și se putea întâmpla orice’, a declarat Tătărușanu.

Fostul portar consideră că grupa B, în care evoluează fosta sa echipă FCSB, este cea mai grea.

‘Grupele mi se par echilibrate. Cred că cea mai dificilă este cea în care joacă FCSB. Dar cred că e o echipă puternică și nu se teme de nicio alta formație din România. Nu aș numi criză perioada prin care trec ei, ci doar un început de sezon mai puțin bun. Se repetă ceea ce s-a întâmplat și anul trecut. Sper ca odată cu victoria de aseară să înceapă să câștige și în campionat’, a mai spus Tătărușanu.

Csikszereda – Sepsi în Grupa C și CS Dinamo – Dinamo în Grupa D

Universitatea Craiova, liderul la zi al Superligii, FCSB, campioana en titre, Petrolul Ploiești, UTA Arad, CS Gloria Bistrița și CS Sănătatea Cluj fac parte din Grupa B a Cupei României la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate vineri la Casa Fotbalului.

În Grupa A se află deținătoarea trofeului, CFR 1907 Cluj, dar și alte trei echipe din elită, FC Rapid București, FC Metaloglobus București, FC Argeș, precum și CSC Dumbrăvița, CSM Slatina.

Din Grupa C fac parte Universitatea Cluj, Oțelul Galați, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, CS Sporting Liești și CS Metalul Buzău.

Din Grupa D fac parte cele două echipe Dinamo, SC Dinamo 1948 București (Superliga) și CS Dinamo București (Liga a II-a), AFC Hermannstadt, Farul Constanța, AFC Botoșani și Concordia Chiajna.

Finala are loc pe 13 mai 2026

Inaugurat în 2022, actualul format al Cupei României propune o fază a grupelor la care participă 24 de echipe: 8 echipe din prima ligă, cele mai bine clasate în campionatul precedent, plus 16 câștigătoare din play-off.

Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală. Meciurile din faza grupelor vor avea loc pe 29 octombrie, 3 decembrie și 17 decembrie, sferturile de finală vor avea loc pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.