Ciprian Tătărușanu îi liniștește pe fanii FCSB: „Nu o pot numi criză”

Ciprian Tătărușanu, fostul portar al FCSB, a comentat fără rezerve startul mai puțin promițător al echipei în actuala ediție de campionat, afirmând că situația nu poate fi numită criză. El a făcut o paralelă cu începutul sezonului trecut, când formația roș-albastră a avut un start similar, dar a reușit să-și redreseze jocul și să continue cu succes, inclusiv în competițiile europene.

Tătărușanu a subliniat că FCSB rămâne o echipă puternică, care nu trebuie să se teamă de niciun adversar din campionat.

Momentan, după primele 10 etape, echipa are doar o victorie și șapte puncte, similare cu situația la finalul aceleiași perioade în sezonul trecut, când au acumulat 10 puncte.

El și-a exprimat speranța ca FCSB să revină pe plus în campionat, stimulată și de succesul recent din Europa League, unde a câștigat în deplasare cu Go Ahead Eagles cu 1-0.

„FCSB este o echipă destul de mare și puternică. Nu cred că se teme de vreo echipă din țară. Nu o pot numi criză, e un început mai puțin bun de sezon. Se repetă ce s-a întâmplat și anul trecut.

Au avut un început de campionat mai slab și s-au calificat în Europa League. Sper să facă și anul acesta la fel și cu victoria din Olanda să înceapă să câștige și în campionat”, a spus fostul portar al roș-albaștrilor.