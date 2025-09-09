Cipru – România 2-2. O nouă rușine pentru echipa națională

România a remizat în fața naționalei din Cipru, scor 2-2.

Meciul a contat pentru calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

Meciul a început fabulos pentru România. Drăguș a speculat greșeala ciprioților și a marcat în minutul 2.

În minutul 18, Drăguș a făcut dubla, după ce a finalizat superb.

Cipru a redus din diferență în minutul 29 prin Loizou.

Pentru 2-2 a punctat Charampous în minutul 77.

Până la finalul meciului, Cipru a mai avut ocazii și chiar a fost aproape să marcheze spre finalul partidei.

S-a terminat 2-2, iar România are șanse din ce în mai mici pentru calificare la Campionatul Mondial.