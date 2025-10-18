City, o nouă victorie în Premier League! Haaland a marcat o dublă

Manchester City a obținut o nouă victorie solidă în Premier League, impunându-se sâmbătă, pe teren propriu, cu 2-0 în fața formației Everton, în etapa a 8-a.

După o primă repriză echilibrată doar pe tabelă, elevii lui Pep Guardiola au dominat clar jocul, având 71% posesie, 19 șuturi și 11 cornere. Erling Haaland a fost din nou omul decisiv pentru campioana Angliei, marcând ambele goluri în repriza secundă, în decurs de doar cinci minute, și învingându-l de fiecare dată pe portarul Jordan Pickford.

Cu acest succes, Manchester City urcă temporar pe prima poziție a clasamentului, cu 16 puncte, însă poate fi depășită în cursul etapei de Arsenal, Liverpool sau Tottenham.