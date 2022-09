Claudiu Bălan la CSA Steaua!? Ce a spus fostul fotbalist al lui FCU Craiova: „Telefonul meu este în continuare deschis!”

Claudiu Bălan a plecat de la FCU Craiova după ce oltenii au adus alți 2 jucători în atac (Jibril Ibrahim și Vladislav Blănuță). Se pare că fotbalistul ar fi intrat în atenția lui Daniel Oprița, tehnicianul celor de la CSA Steaua.

Fostul atacant al oltenilor a recunoscut că nu ar refuza să meargă la gruparea din Ghencea. Iată ce a spus Claudiu Bălan.

„Telefonul meu este în continuare deschis!”

„Acolo joacă Gugu, cel care a fost căpitan la noi la Craiova și am jucat amândoi împreună la FC Universitatea Craiova (FC U Craiova 1948 – n.r.). După ce am reziliat cu Știința, am mai fost cautat de câteva echipe din Liga 2.

Cu domnul Oprița am mai lucrat pe la Reșita și mă bucur că mă apreciază. Însă, nu am fost cautat de nimeni de la Steaua, dar telefonul meu este în continuare deschis. Orice ofertă este bine venită pentru mine, iar eu le voi analiza pe toate și voi lua cea mai bună decizie”, a declarat Claudiu Bălan, conform ProSport.

În totatul de 90 de partide disputate pentru FCU Craiova, Claudiu Bălan a marcat 25 de goluri. În acest sezon, atacantul nu a înscris deloc în cele 6 meciuri în care a jucat.