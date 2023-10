Claudiu Keșeru, moment de sinceritate: „Atunci s-a ridicat primul semn de întrebare!”-Ce a spus despre retragerea sa!

Claudiu Keșeru a renunțat la cariera de fotbalist la 36 de ani, în această vară. Ultima sa echipă a fost UTA Arad, pentru care a jucat în sezonul trecut.

Recent, fostul jucător a dezvăluit momentul care l-a făcut să ia această decizie. Iată ce a spus despre retragerea sa.

„Atunci s-a ridicat primul semn de întrebare!”

„Sunt acasă, totul e ok, mă obișnuiesc cu noua viață, care e total nouă, dar descopăr și apreciez. Sună ciudat, toată cariera am fost extrem de motivat, am încercat să mă antrenez suplimentar pentru a încetini acest proces fiziologic, care nu iartă pe nimeni, dar am avut impresia că mentalitatea mea nu mai coincide.

Șocul a fost în momentul în care mi s-a zis că nu ar trebui să mai lucrez suplimentar, atunci s-a ridicat primul semn de întrebare. Am zis că e mai bine așa, nu sunt un tip conflictual, nu îmi place să ies public.

Nu lucram prea mult, mai ales în ultimul an, lucram cu cineva foarte competent căruia îi transmiteam toate datele de la antrenament, pentru a-mi face un program care să mă ajute să mă optimizez, nicidecum să fiu mai obosit.

Nu vreau să pun pe nimeni într-o postură delicată, a fost decizia pe care a luat-o, dar ideea e că, undeva pe la 33 de ani, am avut o perioadă în care cinci luni am refuzat să am vreo zi liberă, pentru că simțeam că sunt mai obosit.

Am decis voit să mă antrenez zi de zi și chiar m-am simțit bine. Au fost mai mulți factori, dar atunci mi-am pus întrebarea dacă mentalitatea nu mai coincide”, a declarat Claudiu Keșeru, pentru Digi Sport.