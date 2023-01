Claudiu Keșeru știe ce face după va renunța la carieră: „Am avut o discuţie preliminară”

Atacantul Claudiu Keșeru a anunțat că vrea să se retragă după ce va marca 300 de goluri în carieră, iar ulterior va ocupa un post în conducerea echipei UTA.

Claudiu Keșeru vrea să devină director sportiv la UTA după retragere

Până în prezent, Keșeru a înscris 287 de goluri și, dacă ar fi să ne uităm la ultimele lui sezoane, ar mai avea nevoie de vreo 2-3 ani pentru a marca celelalte 13 goluri.

„Am avut o discuţie preliminară cu cei de la UTA, încât să rămân pe poziţia de director sportiv. Încă nu vreau să mă gândesc să pregătesc costumul! Sper să mai joc încă puţin”, a spus atacantul, care mai are contract cu echipa din Arad până în vara anului 2024.

Keşeru nu ascunde că și-a intrat, deja, în viitorul rol, încercând să-i motiveze pe mai tinerii lui colegi. „Dacă văd un coleg care nu-i conectat, care nu-i concentrat, aia mă deranjează. Le zic: ‘Ai 20 de ani! Dacă eu pot să mă trezesc dimineaţă fiind obosit… Asta aştept şi de la voi!’.

În momentul în care câştigă primii bani, important este să facă altceva cu ei. Să se gândească cum să aibă propriul lor apartament, cum să facă o investiţie sigură, cum să-şi pună banii deoparte, nu să-i cheltuie.

Cea mai mare prostie am făcut-o când am avut primul contract mare. Mi-am cumpărat măşină! Am luat-o în rate, dar era ok. La momentul respectiv câştigam 12.000 de euro la Nantes şi am plătit 2.700, parcă”, a mai spus Keşeru, potrivit Orange Sport.