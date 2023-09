Claudiu Petrila a dezvăluit motivul pentru care a fost cedat de CFR Cluj! Cine l-a ajutat cel mai mult la Rapid

Atacantul Rapidului, Claudiu Petrila, împrumutat de la CFR Cluj, crede că a fost cedat de echipa din Ardeal din cauza fizicului lui.

„Poate nu am reuşit să mă impun prin fizicul meu”, consideră Claudiu Petrila

El a ratat acest început de sezon, fiind accidentat. A fost prezentat oficial pe 31 iulie, și a debutat pentur Rapid pe 7 august, în meciul pierdut în deplasare cu FC Voluntari, 1-2.

A marcat cu FC U Craiova (5-3, în deplasare) și Dinamo (4-0, acasă) și a stabilit scorul final cu CFR Cluj (acasă), 3-1, în minutul 71.

„Sincer, cred că atunci când mi s-au oferit şanse am ştiut să profit, dar din păcate poate nu am fost pe stilul lor de joc, poate nu am reuşit să mă impun prin fizicul meu.

Da, e un stil foarte diferit. Aici ne bazăm pe pase, pe acţiuni de la portar şi consider că este în avantajul meu. Poate e un plus că antrenorul vorbeşte mai mult cu tine, îţi explică personal ce trebuie să faci, îţi arată în antrenamente în teren şi aşa cred că e un plus mare”, a declarat Claudiu Petrila.

Claudiu Petrila a fost ajutat la Rapid de antrenorul Cristiano Bergodi și fundașul Cristian Săpunaru

Atacantul a ajuns la CFR Cluj în 2017, de la FC Bihor, dar a debutat un an mai târziu. În sezonul 2020/2021, a fost împrumutat la Sepsi. A câștigat cu formația din Gruia 4 titluri de campion.

„Da, am învăţat multe (n.r. – la CFR Cluj). Sunt cu ei de la 18 ani, am avut ce să învăţ mai ales de la Deac, care m-a ajutat în anii petrecuţi acolo. Consider că m-au ajutat foarte mult că m-am format în vestiar cu ei. Trebuie să munceşti că să fii acolo, să faci faţă la ritmul lor.

Când am venit aici, am ştiut ce înseamnă această echipă, ce suporteri au. Într-un fel ştiam unde vin. Săpunaru e un lider adevărat care ne ajută foarte mult şi cred că el e balanţa echipei”, a mai spus jucătorul, potrivit Orange Sport.